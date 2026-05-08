Директором Шадринского училища в Екатеринбурге назначен Руслан Фатхисламов

Кроме того, как сообщили в ведомстве, новым руководителем Центра традиционной народной культуры (ЦТНК) Среднего Урала назначен Кирилл Савин. Он закончил Уральский федеральный университет по специальности «культурология». Изучением и сохранением традиционной культуры Урала он занимается более 15 лет, участвуя в фольклорно-этнографических экспедициях. Ранее он занимал пост замдиректора в Режевском историческом музее, а в ЦТНК прошел путь от методиста до директора.