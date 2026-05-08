Под Волгоградом поисковики СК подняли останки четверых красноармейцев

Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области провели промежуточные итоги вахты Памяти, приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Поисковым отрядом «Солдатское поле» совместно с кадетами в окрестностях села Дмитриевка Городенского района были найдены останки четверых красноармейцев.

— Место раскопок выбрано не случайно: село Дмитриевка — ключевая точка в истории разгрома фашистов под Сталинградом. 19 ноября 1942 года началось легендарное контрнаступление советских войск. В первых числах декабря армии Донского и Сталинградского фронтов повели наступление, чтобы расчленить и уничтожить вражескую группировку. Три армии Донского фронта наступали на участке Карповка — Бабуркин, а 62-я и 64-я армии — в направлении поселка Алексеевка, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако контрнаступление красноармейцев встретило отчаянное сопротивление немецко-фашистских войск. Окружённая здесь 250-тысячная группировка пыталась прорваться к армии Манштейна. Сдерживать врага советским войскам приходилось подчас ценой своих жизней.

Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской области.