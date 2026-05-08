100-рублевую купюру продают за 10 000 000 рублей в Нижегородской области

В Нижегородской области выставлена на реализацию банкнота номиналом в сто рублей, стартовая цена которой достигает десяти миллионов рублей. Информация об этом появилась на популярном интернет-ресурсе, где размещаются объявления о продаже и покупке различных товаров.
Данная купюра была отпечатана в 2018 году в честь проведения мирового первенства по футболу. На ней присутствует изображение молодого человека, играющего с мячом. Продавцом выступает житель города Семенова. Согласно его заявлению, банкнота находится в идеальном состоянии, является предметом коллекционирования, и ее штрих-код отлично сканируется.
Стоит отметить, что схожие банкноты доступны для приобретения в том же регионе по значительно более скромным ценам, начинающимся от четырехсот рублей.
Напомним, что ЦБ выпустил в обращение банкноту в 1000 рублей, посвящённую Приволжскому федеральному округу, с башней Нижегородского кремля.