Карту мест, где разрешено жарить шашлыки, предложили создать на Госуслугах

Депутаты подчеркнули, что сейчас данные о таких безопасных зонах разрознены.

Источник: Хабаровский край сегодня

Создать интерактивную карту мест, где россиянам разрешено жарить шашлык, предложили в Госдуме. По задумке разместить его предполагается на портале Госуслуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

— По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. Они отметили, что в разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила, а в период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются, — уточняет информационное агентство.

Карта позволила бы показать специально оборудованные пикниковые зоны, где возможно безопасно и законно отдохнуть россиянам, предоставить сведения о возможностях бронирования. Также новый сервис мог бы отражать информацию, связанную с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами.

— Данное предложение сделает пользование общественными пространствами более удобным и понятным, поможет лучше соблюдать требования пожарной безопасности. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры.