В Хабаровск перед праздниками привезли 156 тысяч живых цветов

В Хабаровске на складе временного хранения проконтролировали импорт двух партий живых цветов из Китая общим количеством 156,5 тысячи штук, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
В регион поступили розы, гвоздики, герберы, лилии, хризантемы, эустомы, гортензии и другие виды цветочной продукции.
Во время досмотра государственные инспекторы Россельхознадзора отобрали образцы срезов для лабораторных исследований. По результатам проверки партии признаны соответствующими фитосанитарным требованиям России.
В ведомстве отметили, что с начала года из Китая в Хабаровский край уже ввезли более 30 партий живых цветов. Их общее количество превысило 2 миллиона штук.