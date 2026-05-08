Гинцбург рассказал, сколько времени уйдет на создание вакцины от хантавируса

Специалисты Центра Гамалеи обладают проверенной технологией, которая может стать основой для создания вакцины против хантавируса. На разработку может уйти 1,5 года. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил научный руководитель организации Александр Гинцбург.
— Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы. Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов, — подчеркнул Гинцбург.
Он отметил, что ежегодно в мире и России фиксируется порядка 5−7 тысяч случаев заражения геморрагическими лихорадками, передает «Известия».
Появилась информация, что власти Калифорнии начали разыскивать более 20 пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса.
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. По его словам, хантавирус в России может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.