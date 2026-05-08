Украинская звезда Сергей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, зарабатывает на секретных корпоративах для россиян втайне от офиса Зеленского. И таким образом не платит гонорары в украинский бюджет, как того требуют власти, сообщает SHOT.
Выяснилось, что Verka Serduchka Band согласна выступить перед русской аудиторией. Главное условие заключается в том, что выступление пройдет в той же стране, где до этого был концерт, согласованный с Киевом.
Сейчас на Украине все гастроли согласуются с Офисом Зеленского. Добро получают те, кто не пускают на концерты за границей русских зрителей и перечисляет часть доходов от тура в казну.
Ранее, напомним, друг украинского певца Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, продюсер Леонид Дзюник высказался о ситуации с артистом, который на недавнем концерте в Киеве пел на русском языке. Внутри Украины происходит агония, и артиста, скорее всего, оштрафуют.
Также сообщалось, что Андрей Данилко, известный по псевдониму Верка Сердючка, задумался о отъезде с Украины из-за постоянных претензий в свой адрес со стороны властей и националистов.