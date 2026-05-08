Нелегальную свалку обнаружили в промзоне Кстовского района

Несанкционированная свалка появилась рядом с предприятием в кстовской промышленной зоной. Работникам производства приходится практически в одиночку бороться с мусорщиками-нелегалами, сообщается в сюжете программы «Кстати».
Каждый день строительный мусор на территорию свозят по 10−20 КАМАЗов. Только с утра до обеда на участке может образоваться 11 куч отходов.
«Приходит сначала человек пешком или на машине заезжает, смотрит, что никого нет, дальше приезжает фронтальный погрузчик, освобождает площадку под мусор и следом за ним начинают ехать самосвалы или ломовозы», — рассказал один из рабочих.
Известно, что записи с камер видеонаблюдения уже находятся в полиции.
Напомним, что хозяин участка в Княгининском районе устроил нелегальную свалку ТКО.