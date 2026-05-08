Масштабный лесной пожар разгорелся в Чернобыльской зоне

Ранее на Украине сообщили, что частная компания годами собирала урожай в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным офиса генпрокурора страны, фирма более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу на участке площадью около 190 гектаров. В ведомстве заявляли, что земли были незаконно переведены в коммунальную собственность и переданы частной компании. Сейчас прокуратура требует вернуть участки государству, суд уже принял дело к рассмотрению.