Масштабный лесной пожар разгорелся в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения разгорелся масштабный лесной пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ГСЧС.
По данным службы, сейчас на территории зоны идет ликвидация крупного возгорания. Огонь уже охватил более 1100 гектаров леса.
«Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки», — говорится в сообщении.
Пожар тушат на территории, пострадавшей после аварии на Чернобыльской АЭС. Другие подробности о ходе ликвидации и возможных последствиях пока не приводятся.
Ранее на Украине сообщили, что частная компания годами собирала урожай в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным офиса генпрокурора страны, фирма более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу на участке площадью около 190 гектаров. В ведомстве заявляли, что земли были незаконно переведены в коммунальную собственность и переданы частной компании. Сейчас прокуратура требует вернуть участки государству, суд уже принял дело к рассмотрению.