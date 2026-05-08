Музыкант, ставший солдатом: в Уфе поздравили 96-летнего ветерана, ушедшего на фронт в 14 лет

В Уфе есть такие адреса, которые притягивают добро. Один из них — это дом, где живет ветеран Великой Отечественной войны Исак Аронович Рубин — живая легенда — чья жизнь образец служения Родине.
Накануне Дня Великой Победы к нему пришли гости: сотрудники ГК «Первый Трест» и первый заместитель главы Администрации Советского района города Уфы Марат Муллаянов. Это был не официальный визит, а теплая душевная встреча, похожая на семейный разговор героического дедушки с внуками.
Исак Аронович родился в январе 1929 года, ему 97 лет. Не хотелось прийти к нему с дежурными подарками, хотелось сделать действительно приятное и нужное дело. А потому, узнав, что Почетный гражданин Уфы мечтает о хорошем телевизоре и надежном современном обогревателе, гости не стали откладывать приобретение на следующий визит. Практически сразу в доме появились обновки, которые сделают быт еще светлее и душевнее. И без сладостей не обошлось, какое же чаепитие без вкусного торта?
— 9 мая — это по-настоящему святой день. Он ценен не парадной стороной, а тем, что мы помним живых героев рядом с нами, — рассказали строители нашему корреспонденту. — Мы благодарны Исаку Ароновичу за каждый его час на войне и в послевоенные непростые годы. Пусть новый телевизор показывает только добрые вести, а обогреватель согревает долгие годы.
А Марат Рамилович подчернул важность преемственности поколений и личного участия нынешнего поколения в судьбах ветеранов, которые отстояли свободу Родины.
Музыкальная школа и зенитное небо.
Когда началась война, Исак Рубин учился в музыкальной школе. Мальчишке, мечтавшему о музыке, пришлось повзрослеть за один миг. В 14 лет — в 1943-м — он буквально рвался на фронт. Его взяли воспитанником музыкального взвода Севастопольского командного училища зенитной артиллерии. Его труба звала в атаку, но он готов был стоять и у орудия. В действующей армии он служил до сентября 1944-го. Подросток, с опаленным войной детством, выстоял.
Послевоенные годы прошли в трудах. Всю свою жизнь, все, чтобы не делал Исак Аронович, заслуживало почета и наград: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда». Его трудовые успехи отмечены знаками «Ударник IX пятилетки», «Ударник XI пятилетки». Отдельного внимания заслуживают знак за сбережение лесных богатств России и звание «Отличник образования Республики Башкортостан».
Год назад — в феврале 2025 года — городской Совет единодушно присвоил ему звание «Почетный гражданин Уфы».
Так приятно услышать историю жизни и добрые, мудрые слова от самого ветерана. Прощаясь, гости пожелали ему самого простого и самого нужного: здоровья, долгих ясных дней и мирного неба над головой. Того самого неба, которое он защищал мальчишкой в зенитчиках.
Первый Трест не впервые участвует в таких акциях. В компании считают: помогать ветеранам — это долг памяти. В преддверии памятных дат это стало доброй традицией.