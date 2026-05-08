БПЛА взорвался над липецким Ельцом: поврежден дом, ранен ребенок

В ночь на 8 мая силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ельцом. При падении обломков был частично поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили 9-летнего мальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, ребенок уже дома, лечение продолжит амбулаторно», — уточнил господин Артамонов.
Оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр Ельца Вячеслав Жабин в своих соцсетях происшествие пока не комментировал.
По информации Минобороны, всего в период с 0:00 до 7:00 по московскому времени над территорией России были перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
«Ъ-Черноземье» писал, что вчера, 7 мая, в поселке Солидарность Елецкого округа Липецкой области из-за обнаружения фрагментов сбитого БПЛА эвакуировали жителей близлежащих домов и детей из школы и детсада. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения в местном ДК.