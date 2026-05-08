Спикер Людмила Бабушкина поздравила 101-летнего ветерана с Днем Победы

Такая теплая встреча уже традиция, спикер областного парламента в начале мая каждый год навещает ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Свердловской области.
«Пожелала дорогому ветерану крепкого здоровья, благополучия, чтобы каждый его день был наполнен теплотой и заботой близких, — рассказала Людмила Бабушкина. — И конечно, с Михаилом Терентьевичем договорились вновь встретиться через год».
Коренной камышловец родился в крестьянской семье. На защиту Родины встал в 1942 году: 17-летний парень служил на Северо-Кавказском фронте, будучи шофером, рискуя жизнью, под бомбежками подвозил снаряды сослуживцам. Во время обороны Керченского полуострова получил сильную контузию и по состоянию здоровья на фронт уже не вернулся. Зато в родном Камышлове проявил себя, работая на земле комбайнером: в 1954 году Михаил Терентьевич стал Героем Социалистического Труда.
Сегодня он один из двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Камышлове. Игоря Васильевича Балыбердина Людмила Бабушкина также навещает каждый год, но нынче по состоянию здоровья он не смог принять гостей.
«Огромной ценой советскому народу досталась Победа. За годы Великой Отечественной войны из Камышлова и Камышловского района в ряды Красной Армии ушли около 18 тысяч человек, треть из них не вернулась домой», — напомнила спикер областного парламента во время торжественного собрания, посвященного 81-й годовщине Великой Победы.
Она рассказала, что в тылу жители всех возрастов не жалели сил и времени — трудились, чтобы приблизить победу. Камышловцы приняли эвакуированный из Ленинграда завод «Пролетарий», оперативно на диатомитовом комбинате установили станки и запустили производство деталей для танков и самолетов. На Лесхозмаше производили корпуса мин для минометов.
«Коллективы всех предприятий города и района не только самоотверженно трудились, но и собирали средства на военную технику. В Камышлове было развернуто четыре военных госпиталя, при которых оборудовали мастерские, где раненые работали, помогая фронту и тылу, — сказала со сцены Людмила Бабушкина. — Наш долг — сохранить историческую память о подвигах победителей для будущих поколений».
Со своей стороны законодатели делают многое, чтобы поддержать ветеранов и поисковые отряды, усилить патриотическую работу с молодежью. Так, парламентарии Среднего Урала сформировали комплекс мер по поддержке ветеранов боевых действий, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Они включают льготы на газификацию жилья и транспортное обслуживание, позволяют без очередей получить медицинскую помощь и другие виды социальной поддержки.