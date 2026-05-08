Спикер Людмила Бабушкина поздравила 101-летнего ветерана с Днем Победы

Коренной камышловец родился в крестьянской семье. На защиту Родины встал в 1942 году: 17-летний парень служил на Северо-Кавказском фронте, будучи шофером, рискуя жизнью, под бомбежками подвозил снаряды сослуживцам. Во время обороны Керченского полуострова получил сильную контузию и по состоянию здоровья на фронт уже не вернулся. Зато в родном Камышлове проявил себя, работая на земле комбайнером: в 1954 году Михаил Терентьевич стал Героем Социалистического Труда.