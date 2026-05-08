Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 264 украинских БПЛА

Силы противовоздушной РФ сбили в ночь на пятницу 264 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство привело данные с 00:00 до 07:00 по московскому времени.
Кроме того, дроны ВСУ были сбиты над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаки украинских беспилотников на российскую столицу. За ночь и утро было сбито более 20 БПЛА.
