Спутник отправит на Землю поздравления ко Дню Победы

В университете пояснили, что сообщение с орбиты будет заканчиваться словами «Ничто не забыто. 1941−1945». Те радиолюбители, которые примут сообщение со спутника, смогут в качестве подтверждения получить памятную QSL-карточку с мини-репродукцией снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Для получения карточки радиолюбителям нужно до 18 мая направить заявку в университет, в которой, в том числе, указать место, дату и время приема сигнала. Наноспутник «СамСат-Ионосфера» будет передавать сигнал на частоте 437,4 МГц в режиме FSK1200bd. Позывной спутника: RS75S.