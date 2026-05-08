Спутник отправит на Землю поздравления ко Дню Победы

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Радиолюбители планеты с 9 по 18 мая каждые три минуты смогут услышать поздравления с Днем Победы, которые наноспутник будет отправлять с орбиты. Акцию, приуроченную ко Дню Победы, проводит Самарский университет имени Королева, сообщили в пресс-службе вуза.
«Научно-образовательный наноспутник Самарского университета имени Королева “СамСат-Ионосфера”, запущенный в космос в 2024 году для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли, поздравит радиолюбителей всего мира с Днем Победы. С 9 по 18 мая 2026 года наноспутник будет каждые три минуты в режиме радиомаяка передавать в эфир поздравление с Днем Победы, напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории», — рассказал руководитель центра управления полетом наноспутника, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Леонид Синицын.
В университете пояснили, что сообщение с орбиты будет заканчиваться словами «Ничто не забыто. 1941−1945». Те радиолюбители, которые примут сообщение со спутника, смогут в качестве подтверждения получить памятную QSL-карточку с мини-репродукцией снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Для получения карточки радиолюбителям нужно до 18 мая направить заявку в университет, в которой, в том числе, указать место, дату и время приема сигнала. Наноспутник «СамСат-Ионосфера» будет передавать сигнал на частоте 437,4 МГц в режиме FSK1200bd. Позывной спутника: RS75S.
Наноспутник «СамСат-Ионосфера» создан на межвузовской кафедре космических исследований Самарского университета имени Королева. Он представляет собой трехюнитовый кубсат размерами 10×10х30 см. Наноспутник выведен на орбиту в ноябре 2024 года в рамках пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный.