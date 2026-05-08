Извержение вулкана в Индонезии: спасатели ищут 20 туристов, оказавшихся в ловушке у кратера

В Индонезии спасатели ведут срочную операцию по эвакуации 20 туристов, оказавшихся в зоне извержения вулкана Дуконо, расположенного на острове Хальмахера. По предварительным данным, среди отдыхающих есть иностранцы, пишет британское интернет-издание The Independent.
Вулкан начал извергаться в 7:41 утра и выбросил пепел на высоту до десяти километров. Агентство по вулканологии предупредило о риске схода селей из-за дождей и призвало граждан находиться на расстоянии не менее 4 км от кратера.
К поиску туристов привлечены десятки спасателей и полицейских. Как пишет издание, это не первый случай, когда гора Дуконо застает людей врасплох. Похожий инцидент произошел в апреле. Тогда группа туристов также оказалась в эпицентре извержения.
Как писал KP.RU, недавно на Филиппинах произошло извержения вулкана Майон, расположенного на юго-востоке острова Лусон. Стихия затронула более 30,5 тысяч семей.