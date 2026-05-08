Сотрудник ИРНИТУ Роман Гринюк — лауреат конкурса «Гордость земли Иркутской — 2026»

Начальник управления кампусом ИРНИТУ, председатель правления регионального отделения «Российские студенческие отряды» Роман Гринюк стал лауреатом конкурса «Гордость земли Иркутской — 2026».
Торжественная церемония награждения лучших состоялась в Областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского. Памятные знаки и заслуженные дипломы конкурсантам вручал глава региона Игорь Кобзев.
Конкурс состоялся в третий раз. В текущем году за лидерство боролись 554 участника. Заявки были представлены в следующих номинациях: «За профессиональные заслуги», «Мы славим тебя, Иркутская область», «За активную гражданскую позицию», «За сохранение семейных ценностей и традиций», «Герой моей малой Родины» и «Область молодых». В голосовании приняли участие около 75 тысяч жителей Приангарья. По итогам 143 активиста признали победителями.
Роман Гринюк — один из лидеров в номинации «За профессиональные заслуги». Его трудовой путь в Иркутском политехе начался в 2015 году. В течение пяти лет Роман возглавлял штаб студенческих отрядов университета. В этот период было создано более десяти студотрядов в пяти направлениях, среди которых строительные и педагогические отряды, объединения проводников, путинная и сервисная команды.
Под руководством Романа Гринюка бойцы участвовали в крупных российских проектах, включая строительство Крымского моста, космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири» и многих других. Студенты ежегодно становились победителями конкурса профматерства «ТРУД-КРУТ».
В 2016 году Роман стал куратором строительного направления регионального отделения «Российские студенческие отряды» (РСО). Во время строительства ледового дворца «Байкал» сотрудник ИРНИТУ грамотно руководил студотрядами, насчитывающими 600 человек.
«В составе управления кампусом есть отдел временной занятости обучающихся, который продолжает свою работу с активистами в университете. Бойцы студотрядов ИРНИТУ имеют возможность круглогодичного трудоустройства на объектах инфраструктуры вуза. В частности, силами политеховцев отремонтировано более 150 жилых комнат и общих пространств в общежитиях, а также общественные пространства и коридоры учебного корпуса. Молодые кадры создали коворкинги “Точка кипения” и уникальное пространства для самих студотрядов, благоустроили территорию кампуса вуза», — говорит Роман Гринюк.
В конкурсе «Гордость земли Иркутской» политеховец участвовал впервые. Роман уверен, что подобные проекты способствует личностному росту и позволяют показать результат своей работы: «Очень приятно, что так высоко оценили мой вклад в развитие движения студенческих отрядов университета и региона. Значит, что я на своём месте и выполняю очень важную роль для общества, продвигая перспективные и необходимые проекты».
Роман Гринюк добавил, что на сегодня студотряды Приангарья играют ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров и социально-экономическом развитии региона и страны. Это движение объединяет более 5500 студентов, которые ежегодно работают на крупнейших инфраструктурных объектах.