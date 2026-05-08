Более 800 красноярских кадет и гимназисток исполнили «Смуглянку» и прошли в «Бессмертном полку»

В Красноярском кадетском корпусе прошли патриотические акции «Бессмертный полк» и «Песня тоже воевала», посвященные Дню Победы. Более 800 воспитанников кадетского корпуса и Мариинской гимназии хором исполнили песню «Смуглянка», а затем прошли по плацу с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. К шествию присоединились педагоги и офицеры-воспитатели. Среди фотографий были и портреты выпускников корпуса, погибших в зоне специальной военной операции. [caption id= «attachment_366248» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] Акция «Бессмертный полк» на территории корпуса проходит уже несколько лет и стала традиционной частью подготовки к празднованию 9 Мая. Наш долг — помнить о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Благодаря подвигу защитников мы сегодня живем в свободной стране, — поделилась воспитанница Красноярской Мариинской гимназии Софья Петрова. [caption id= «attachment_366249» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] В министерстве образования региона напомнили, что в этом году в патриотических акциях ко Дню Победы участвуют более 300 тысяч школьников, студентов и воспитанников детских садов Красноярского края.