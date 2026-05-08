Площадь пожара в зоне отчуждения под Киевом превысила тысячу гектаров

Лесной пожар в зоне отчуждения в Киевской области охватил уже более 1,1 тыс. га, ситуация осложнена сильным ветром и минной опасностью на некоторых участках территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС України) в телеграм-канале.
Огонь стремительно распространяется в связи с сильным ветром. «Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1,1 тыс. га. Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению», — говорится в сообщении.
Риск наткнуться на взрывоопасные предметы ограничивает работу специалистов в части лесных кварталов.
Ранее украинский гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 6 по 8 мая в Киевской области. Ведомство тогда уточнило, что вероятность возникновения и распространения пожаров повысится в связи с погодными условиями.
Чернобыльская зона отчуждения — территория, закрытая для свободного доступа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг станции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет около 2,6 тыс. кв. км, она охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области у границы с Белоруссией.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».