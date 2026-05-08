Площадь пожара в зоне отчуждения под Киевом превысила тысячу гектаров

Чернобыльская зона отчуждения — территория, закрытая для свободного доступа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг станции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет около 2,6 тыс. кв. км, она охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области у границы с Белоруссией.