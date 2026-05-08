Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара в зоне отчуждения под Киевом превысила тысячу гектаров

Лесной пожар в зоне отчуждения в Киевской области охватил уже более 1,1 тыс.

Источник: РБК

Лесной пожар в зоне отчуждения в Киевской области охватил уже более 1,1 тыс. га, ситуация осложнена сильным ветром и минной опасностью на некоторых участках территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС України) в телеграм-канале.

Огонь стремительно распространяется в связи с сильным ветром. «Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1,1 тыс. га. Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению», — говорится в сообщении.

Риск наткнуться на взрывоопасные предметы ограничивает работу специалистов в части лесных кварталов.

Ранее украинский гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 6 по 8 мая в Киевской области. Ведомство тогда уточнило, что вероятность возникновения и распространения пожаров повысится в связи с погодными условиями.

Чернобыльская зона отчуждения — территория, закрытая для свободного доступа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг станции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет около 2,6 тыс. кв. км, она охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области у границы с Белоруссией.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше