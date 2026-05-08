Опрос показал, какие жанры фильмов больше всего любят жители регионов

Жители российских регионов чаще всего смотрят триллеры, комедии и боевики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного стриминговым сервисом «КИОН».
Так, в десятку регионов, в которых чаще всего смотрят современное кино, вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Ростовская и Новосибирская области, Башкортостан, а также Нижегородская, Самарская и Челябинская области.
У жителей этих регионов во многом сходятся предпочтения: они любят триллеры, комедии и боевики. Также большой популярностью пользуются драмы, фэнтези, детективы и приключения.
При этом в Новосибирской области чаще выбирают триллеры и боевики, в Краснодарском крае — драму, военные фильмы и фантастику, в Нижегородской области — детективы, комедии, фэнтези и документальное кино, а в Свердловской области зрители интересуются приключениями, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Более 61 процента россиян утверждают, что фильмы должны вызывать сильные эмоции, а каждый третий житель страны смотрит комедию для преодоления стресса.
Аналитический центр ВЦИОМ ранее провел опрос, в ходе которого россияне назвали лучших актеров 2025 года. Рейтинг возглавил Сергей Безруков — его игру отметили 15 процентов опрошенных.