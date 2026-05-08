Три собаки напали на школьницу в Емельяновском округе

В деревне Плоское Емельяновского муниципального округа три собаки напали на 11-летнюю девочку, ребенок получил телесные повреждения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят необходимые следственные действия.
