В центре Калининграда проведут бесплатную экскурсию в честь Дня Победы

Калининградцев приглашают на бесплатную экскурсию по городу в честь Дня Победы. Пешую прогулку организуют в субботу, 9 мая. Об этом сообщили на странице городской администрации «ВКонтакте».
Сбор участников — в 10:45 возле монумента «Мать Россия». Прогулка пройдёт по памятным местам города — площади Победы, набережной Петра Великого и острову Канта.
«Вас ждёт увлекательное путешествие в историю: вы узнаете о роли нашего города в годы Великой Отечественной войны и услышите интересные факты о местах, которые мы посетим», — отметили в администрации.
Принять участие в экскурсии могут жители и гости города от 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
