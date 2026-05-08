Рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне составили нижегородцы

Лучший фильм о Великой Отечественной войне — «В бой идут одни старики» (12+). Такое мнение высказало большинство нижегородцев, принявших участие в опросе SuperJob и КИОН.
На втором месте — фильм «А зори здесь тихие» (12+), на третьем — «Они сражались за Родину» (12+).
Далее в рейтинге идут драма «Иди и смотри» Элема Климова (12+) и «Офицеры» Владимира Рогового (12+).
В числе популярных фильмов также — «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Освобождение», «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34» и другие (12+).