Рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне составили нижегородцы

В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Источник: Время

Лучший фильм о Великой Отечественной войне — «В бой идут одни старики» (12+). Такое мнение высказало большинство нижегородцев, принявших участие в опросе SuperJob и КИОН.

На втором месте — фильм «А зори здесь тихие» (12+), на третьем — «Они сражались за Родину» (12+).

Далее в рейтинге идут драма «Иди и смотри» Элема Климова (12+) и «Офицеры» Владимира Рогового (12+).

В числе популярных фильмов также — «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Освобождение», «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34» и другие (12+).