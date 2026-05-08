В красноярском Татышев-парке система электроснабжения станет надежнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году на острове Татышев проводится модернизация системы электроснабжения и установка нового освещения на территории катка.

Источник: НИА Красноярск

Подрядчик установит комплексную трансформаторную подстанцию, проложит кабельные линии, смонтирует опоры и светильники, а также восстановит благоустройство на участках, где ведутся работы.

На данный момент специалисты уже демонтировали старые опоры освещения, подготовили котлован и проложили электрический кабель, сообщили в мэрии. Завершить весь комплекс работ планируется до конца июня.

Как отмечают в дирекции парка, новая подстанция создаст резерв мощности для подключения объектов в районе информационного центра и обеспечит стабильное электроснабжение во время массовых мероприятий.