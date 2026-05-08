Число индивидуальных предпринимателей в Москве превысило полмиллиона

Наиболее заметный прирост числа ИП за год зафиксирован в транспортировке и хранении — плюс 13%. На втором месте — культура, спорт и развлечения (плюс 11%), столько же прибавила сфера информации и связи. Столичные ИП также являются работодателями: на начало апреля у них числилось более 175,2 тыс. наемных сотрудников, что на 10% больше, чем годом ранее. Город поддерживает предпринимателей грантами, субсидиями, отсрочками по аренде и консультациями, что делает Москву привлекательной для развития бизнеса.