В Таганроге объявили опасность ракетной атаки

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.