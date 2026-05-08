В магазине Бикина к 9 мая массово спели знаменитую «Смуглянку»

Музыкальный флешмоб устроили в Бикине в преддверии Дня Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рабочий ритм одного из продуктовых супермаркетов приостановился на время массового исполнения «Смуглянки».
Для многих бикинцев это был обычный поход в магазин, в котором каждый посетитель буднично изучал товары на полках. Однако среди покупателей рассредоточились артисты отдела культуры. Так, сначала запел знакомые строки один, затем подхватил второй, третий… и вот уже весь торговый зал наполнился звучанием известной композиции.
— Подарили окружающим эмоции и особую предпраздничную атмосферу 15 артистов отдела культуры. Они устроили такой флешмоб впервые, и вышло очень трогательно и по-доброму — многие присоединились, начали подпевать. Причем, массовое исполнение «Смуглянки» стало сюрпризом не только для покупателей, но и для сотрудников магазина, — рассказали в администрации Бикинского округа.
К слову, непосредственно в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Бикина примут участие в акциях «Бессмертный полк бикинцев» и «Георгиевская лента». Также 9 мая пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, выставка стрелкового оружия войсковой части 46102, народное гуляние, праздничный концерт. Завершит день молодежная патриотическая акция «Память потомков» и фейерверк на Мемориале Боевой Славы.