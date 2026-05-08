Утром 8 мая в Таганроге объявили беспилотную опасность

Утром 8 мая в Таганроге была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В своём обращении она рекомендовала жителям незамедлительно укрыться в безопасных местах либо спуститься в подземные паркинги.
Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о происшествии минувшей ночью: горящие осколки упали на территорию частного домовладения. В результате пострадал только гараж, попадания в жилой дом не произошло. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать до возникновения открытого огня.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше