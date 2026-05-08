Лукашенко встретится с Путиным на 81-й годовщине Победы на Красной площади 9 мая

Лукашенко встретится с Путиным в Москве и поучаствует в Параде Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что по приглашению президента России Владимира Путина Александр Лукашенко вместе с другими зарубежными лидерами и гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Главные праздничные мероприятия будут проходить на Красной площади в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В рамках рабочего визита также запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина для обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня и обстановки в регионе.

— По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Минске, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Накануне Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».

А еще синоптики сказали, какая погода будет в Беларуси в День Победы 9 мая 2026 года.

Еще в Минске график движения поездов метро меняется 9 мая.

И мы писали, что Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 мая перед Днем Победы.

