Лукашенко встретится с Путиным на 81-й годовщине Победы на Красной площади 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что по приглашению президента России Владимира Путина Александр Лукашенко вместе с другими зарубежными лидерами и гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Главные праздничные мероприятия будут проходить на Красной площади в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
В рамках рабочего визита также запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина для обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня и обстановки в регионе.
— По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Минске, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».
