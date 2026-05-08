«Свет Великой Победы» из Волгограда увидели миллионы онлайн-зрителей

Первый показ проекта «Свет Великой Победы» состоялся накануне в Волгограде. Впервые прямая трансляция с Мамаева кургана велась в рамках совместного проекта области и платформы Дзен. Увидеть представление смогли миллионы людей из разных концов мира.
На главной высоте России присутствовали ветераны и участники СВО, представители общественных объединений, руководство области, федеральных ведомств, силовых и правоохранительных структур.
Основой музыкального сопровождения проекта стали произведения легендарной землячки волгоградцев народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Она лично присутствовала на первом показе и аккомпанировала на рояле. На сцену на воде бассейна площади Героев композитора сопроводили глава региона Андрей Бочаров и солист Большого театра Василий Ладюк. Певец вместе с волгоградским сводным хором исполнил песню-реквием «Мы последние этого века» и гимн сражения на Волге «Поклонимся великим тем годам».
8 мая показы пройдут в 20−30, 21−30, 22−30 и 23−30. 9 мая — в 20−30, 21−30, 22−30. С помощью современных технологий авторы проекта воссоздадут образы героев, сцены битвы на Волге и радость Великой Победы. В День Победы показ в 21−30 завершится фейерверком.
Попасть в эти дни на Мамаев курган можно будет только от парка Победы со стороны проспекта Ленина. Выйти — к проспекту Ленина и на улицу Рокоссовского. Остановки «Мамаев курган» на 1-й и 2-й продольных магистралях будут закрыты. Желающих увидеть представление просят заранее продумать маршрут и место для парковки автомобиля.
