Нижегородцам разъяснили нюансы пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, Александр Толмачев, в комментарии «Российской газете» рассказал о порядке и условиях пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.
Пересдача возможна по нескольким причинам:
Проблемы со здоровьем: если экзаменуемый почувствовал себя плохо и не смог завершить работу, испытание было прервано.
Недостижение минимального балла: если ученик не набрал минимальное количество баллов по русскому языку и/или математике, что необходимо для получения аттестата.
Отсутствие по уважительной причине: те, кто не смог присутствовать на экзамене в основной день из-за серьезных обстоятельств, таких как медицинские проблемы, семейные ситуации или чрезвычайные происшествия.
Желание улучшить результат: выпускники текущего года могут пересдать один предмет по выбору для повышения своего балла.
Недопуск из-за нарушения правил: учащиеся, нарушившие правила проведения экзамена, также могут пересдать экзамен в резервный день.
В 2026 году предусмотрены следующие резервные даты:
22−25 июня: резервные дни для сдачи обязательных предметов — русского языка и математики.
8 июля: русский язык, литература, химия, физика, информатика и письменная часть экзамена по иностранному языку.
9 июля: базовая и профильная математика, история, обществознание, биология, география и устная часть экзамена по иностранному языку.
Сентябрь (4, 8 и 25 числа): повторная сдача русского языка и математики для тех, кто не смог набрать минимальные баллы с первой попытки. Однако в этом случае участие в вступительной кампании в вузы будет невозможно.
Для пересдачи необходимо:
Автоматическое включение в список: если ученик не набрал баллы или не смог принять участие в экзамене по уважительной причине, процесс включения в резервный день происходит автоматически.
Заявление для улучшения результата: если выпускник хочет улучшить свой балл по одному предмету, он должен подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию региона. Заявление подается не ранее чем за шесть и не позднее чем за два дня до резервной даты. В заявлении нужно указать отказ от предыдущего результата по выбранному предмету. Важно помнить, что если новый результат окажется хуже предыдущего, зачтут именно его.
Пересдачи основных предметов (русского языка и математики) можно пройти дважды: в резервные дни летом и в сентябре. Предмет по выбору можно пересдать только один раз в июле.
Если все три попытки по основным предметам оказались неудачными, ученику придется готовиться к пересдаче в следующем году.
«Советую готовиться к сдаче экзамена спокойно, верить в свои силы, а еще желаю успеха и хороших оценок!» — пожелал в заключение Александр Толмачев.
