Нижегородцам разъяснили нюансы пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Заявление для улучшения результата: если выпускник хочет улучшить свой балл по одному предмету, он должен подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию региона. Заявление подается не ранее чем за шесть и не позднее чем за два дня до резервной даты. В заявлении нужно указать отказ от предыдущего результата по выбранному предмету. Важно помнить, что если новый результат окажется хуже предыдущего, зачтут именно его.