ВСУ с момента объявленного РФ перемирия 1365 раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента объявленного Россией перемирия 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что украинские подразделения нанесли 887 ударов с использованием беспилотников, в том числе 394 удара FPV-дронами.
— В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — говорится в публикации.
Ранее в этот день оборонное ведомство отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 264 беспилотника ВСУ над территорией страны. За это время были ликвидированы БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областями.
При этом беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по промышленным площадкам Пермского края. Была проведена эвакуация сотрудников.
7 мая военные ВС РФ напомнили украинцам о подвигах красноармейцев накануне Дня Победы. Они забросали пророссийскими инструкциями пять украинских областей с помощью беспилотника «Гербера».