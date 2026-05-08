13 аэропортов на юге России остановили работу из-за атаки ВСУ по аэронавигации

В России временно приостановлена работа 13 аэропортов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в Министерстве транспорта РФ.
«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала Аэронавигация Юга России», — сказано в сообщении ведомства.
В ведомстве уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что персонал находится в безопасности. На данный момент идет анализ работоспособности оборудования.
Временно приостановлена работа аэропортов Владикавказ, Волгоград, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Геленджик, Астрахань, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Элиста.
Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний и аэропортов о возможных задержках и изменениях в расписании рейсов.
Напомним, днем ранее, 7 марта, сразу восемь российских аэропортов временно прекратили прием и отправку рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Минтрансе России. В Московском авиаузле было задержано более 30 рейсов более чем на два часа. Для помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме. Ограничения были также введены для обеспечения безопасности полетов.