На юге России приостановили работу 13 аэропортов из-за атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщил Минтранс РФ.
«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала “Аэронавигация Юга России”… Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней будет обновлена в 11.00 мск.