Аэропорты юга России приостановили работу из-за БПЛА

Сразу нескольких аэропортов, в том числе в Волгограде, приостановили работу из-за попадания украинских дронов в здание филиала «Аэронавигации Юга России».

— Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигации Юга России», — сообщили в пресс-службе Росавиации. — Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования.

Вместе с коллегами из Минтранса, авиакомпаниями и аэропортами специалисты Росавиации корректируют составленное на сегодняшний день расписание. В Волгограде, напомним, сегодняшним утром задерживается более 15 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана.

— Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, — добавляют в ведомстве. — Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00.

Сегодняшней ночью над территорией России сбили 264 украинских дрона. Часть из них, сообщали в Минобороны, уничтожили в Ростовской области.

Фото Андрея Поручаева.

