Небо Красноярска озарят «Лучи Победы»

Завершится празднование Дня Победы в Красноярске в 22:00 фейерверком. В этом году на него выделена рекордная сумма — почти 9,9 млн рублей. Запускать в небо 2,5 тысячи пиротехнических снарядов будут синхронно с двух барж на Енисее: напротив гостиницы «Огни Енисея» и у торгового центра «Красноярье».