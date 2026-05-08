Небо Красноярска озарят «Лучи Победы»

В Красноярске 9 мая пройдет традиционная акция «Лучи Победы» — на спортивных объектах включат прожекторы в память о событиях Великой Отечественной войны.
«В 21:55 небо над городом на 15 минут раскрасит световой салют из прожекторов, расположенных на Центральном стадионе и стадионе “Локомотив”. Так красноярцам напомнят о героическом подвиге советского народа, освободившего мир от нацизма, и об исторической праздничной иллюминации, которая украсила Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада победителей», — рассказали в министерстве спорта.
Завершится празднование Дня Победы в Красноярске в 22:00 фейерверком. В этом году на него выделена рекордная сумма — почти 9,9 млн рублей. Запускать в небо 2,5 тысячи пиротехнических снарядов будут синхронно с двух барж на Енисее: напротив гостиницы «Огни Енисея» и у торгового центра «Красноярье».
