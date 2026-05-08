Нижегородские ТЦ поддерживают инициативу губернатора Никитина по нераспространению вейпов

«Инициатива губернатора направлена на сохранение здоровья жителей региона, поэтому мы приняли решение отказаться от сотрудничества с арендаторами, реализующими вейп-продукцию. В настоящее время в торговом центре работает несколько таких точек, и в ближайшие месяцы договорные отношения с ними будут прекращены. Мы рассматриваем это решение как вклад в формирование более безопасной и комфортной среды для посетителей и, прежде всего, для молодежи», — отметил заместитель директора ТРЦ «Океанис» Эдгар Акопян.