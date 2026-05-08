Нижегородские ТЦ поддерживают инициативу губернатора Никитина по нераспространению вейпов

Торговые центры Нижнего Новгорода поддерживают инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по нераспространению вейпов в регионе. Руководители двух объектов заявили о намерении досрочно расторгнуть договоры с точками продажи вейпов о предоставлении в аренду торговых площадей. После того как арендаторы съедут, приобрести курительные устройства и жидкости для них в торговых центрах будет невозможно.
В ТРЦ «Океанис» подчеркнули, что принятое решение обусловлено стремлением к сбережению здоровья людей — в первую очередь, детей и молодежи.
«Инициатива губернатора направлена на сохранение здоровья жителей региона, поэтому мы приняли решение отказаться от сотрудничества с арендаторами, реализующими вейп-продукцию. В настоящее время в торговом центре работает несколько таких точек, и в ближайшие месяцы договорные отношения с ними будут прекращены. Мы рассматриваем это решение как вклад в формирование более безопасной и комфортной среды для посетителей и, прежде всего, для молодежи», — отметил заместитель директора ТРЦ «Океанис» Эдгар Акопян.
Такую же позицию занимает и руководство торгового центра «Куб».
«Мы поддерживаем инициативу губернатора, связанную с отказом от продажи вейпов. Ранее в нашем торговом центре работали два арендатора этой категории: один уже завершил деятельность на предоставленной территории, второй покидает площадку 1 июня. Сейчас мы подбираем нового арендатора и рассчитываем в короткие сроки занять освободившееся помещение», — сообщила ведущий маркетолог торгового центра «Куб» Елена Белова.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин напомнил, что масштабная работа по борьбе с распространением вейпов в молодежной среде стартовала в регионе этой весной. Ранее губернатор Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту страны Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове. Глава государства поддержал это предложение, отметив, что считает его своевременным и важным для защиты здоровья молодежи.
«Как известно, на федеральном уровне был анонсирован скорый ввод запрета вейпов в России. У бизнеса, который торгует законно, есть два пути: дожидаться ограничений или же проявить социальную ответственность и поддержать политику региона уже сейчас. Тех, кто ведет незаконную продажу вейпов — реализует товары вблизи образовательных учреждений или допускает сбыт продукции детям, — неминуемо ждут последствия. Выявлением нарушений и преступлений занимаются специалисты целого ряда структур: прокуратуры Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ГУ МВД России по региону, областных министерств и органов местного самоуправления», — заявил Андрей Чечерин.
Разъяснительную работу с торговыми центрами и отдельными торговыми точками активно проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Как напомнила заместитель министра Елена Омельяненко, бизнес имеет возможность добровольно отказаться от продажи вейпов. С сентября 2025 года в регионе действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов: minprom.nobl.ru/activity/73358/.
«Региональный Минпром продолжает системную работу с предпринимательским сообществом по сокращению оборота вейпов. С прошлого года в Нижегородской области действует публичная оферта о добровольном самоограничении их реализации. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом: проводим встречи, разъясняем механизм работы инициативы и помогаем предпринимателям корректно вывести такую продукцию из ассортимента. Сегодня инициативу уже поддержали крупные торговые сети, предприятия общественного питания, специализированные табачные магазины и автозаправочные станции. В общей сложности уже около 600 нижегородских торговых точек вывели из оборота вейпы», — рассказала Елена Омельяненко.
В министерстве образования региона, в свою очередь, напомнили о работе чат-бота «АНТИВЕЙП» в мессенджере «МАХ»: max.ru/antivape_iro_bot. Он был запущен для получения «обратной связи» от жителей.
Родители школьников и студентов и все неравнодушные нижегородцы могут проинформировать министерство о том, что в непосредственной близости от образовательных учреждений осуществляется розничная продажа вейпов. Это является нарушением ст. 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Кроме того, в чат-боте предусмотрена возможность сигнализировать о фактах курения подростков на территории образовательных организаций. Предоставленная информация будет направляться директорам учебных заведений и использоваться исключительно для принятия мер по профилактике курения среди несовершеннолетних. Министерство гарантирует конфиденциальность всех собранных данных.
Напомним, отказ граждан от различных видов курения и употребления алкоголя, распространение культуры здорового образа жизни — задача, поставленная перед регионами страны в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».