На Дону в результате атаки БПЛА повреждены 20 частных домов и три автомобиля

По уточненной информации на 08:00 8 мая в результате падения обломков БПЛА в с. Чалтырь Мясниковского районе повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

По уточненной информации на 08:00 8 мая в результате падения обломков БПЛА в с. Чалтырь Мясниковского районе повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Юрий Слюсарь добавил, что пожар в четырехэтажном административном здании в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью потушен.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате падения обломков БПЛА повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше