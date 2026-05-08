Торжества ко Дню Победы пройдут в Минске 9 мая после возращения Лукашенко из Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжествах ко Дню Победы в Минске 9 мая после возращения из Москвы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно, что белорусский президент совершит рабочий визит в РФ и встретится с президентом России Владимиром Путиным во время празднования 81-й годовщины Победы на Красной площади 9 мая.
— По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».
