Волонтеры компании Эн+ провели для подростков Дивногорска серию образовательных игр

В Дивногорске завершился цикл из шести игр для подростков, организованный волонтерами Красноярской ГЭС компании Эн+.
Мероприятия проходили в течение учебного года в рамках проекта «Альтернативное будущее», разработанного Фондом «Полдень». Участниками стали более 30 человек.
На встречах подростки знакомились с основами трудового законодательства: структурой трудового договора, правами работника, а также возможными сложностями при первом выходе на рынок труда. Кроме того, в ходе командной работы обсуждались способы конструктивного выхода из конфликтов, навыки самопрезентации, планирование карьерной траектории и развитие эмпатии.
«Шестая игра оказалась особенной — мы подводили итоги всего проекта, — рассказала Екатерина Артишевская, менеджер корпоративного волонтерства Эн+. — Не каждому взрослому удалось бы без труда пройти такой путь, а подростки, хотя иногда и нуждались в поддержке, всё равно уверенно шли вперед. За время игр мы с коллегами-волонтерами получили новый опыт и научились больше понимать подрастающее поколение. Дети тоже раскрылись и стали более уверенными. С нетерпением ждем новых встреч!».
В школе № 9 Дивногорска, где проводились игры, отмечают долгосрочную пользу проекта.
«Такие встречи дают подросткам опору: уверенность в себе, умение работать в команде, понимание того, как устроена жизнь за пределами школы. Совместные проекты позволяют нам не только обогатить образовательный процесс, но и дать детям дополнительную поддержку со стороны волонтеров станции», — отметила Наталья Дик, заместитель директора школы № 9.
Участники игр также поделились своим опытом.
«На первую игру я шла не только с интересом, но и с волнением — было много детей, каждый со своей историей. Уже в процессе игр стало ясно, что ребятам интересно, они прислушиваются. Некоторые нуждаются в чуть большем времени, кто-то — в поддержке. Видеть их горящие глаза и слышать вопрос “когда вы вернетесь?” — огромный источник вдохновения», — рассказала Алёна Заболотняя, сотрудник Красноярской ГЭС.
Следующая серия игр запланирована в Дивногорске на осень 2026 года. В программу будут включены новые модули, направленные на формирование осознанного отношения к физическому и психическому здоровью подростков.