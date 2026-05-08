Илья Иванов переизбран председателем воронежского избиркома

Илья Иванов возглавил Избирательную комиссию Воронежской области в мае 2021 года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», до этого он служил замруководителя управления региональной политики. Заместителем председателя ИКВО тогда также была избрана Наталья Репченко. Господин Иванов сменил на посту главы облизбиркома Сергея Канищева, работавшего председателем с 2016 года.