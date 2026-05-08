Искусствовед Маршева объяснила, что влияет на наше восприятие искусства

Искусство активно внедряется в жизнь современного человека, однако не каждый понимает, в чем его ценность и как с ним взаимодействовать. Искусствовед, ученый секретарь НГХМ Ирина Маршева в рамках паблик-тока «Тайны профессии: 130 минут с искусствоведом» рассказала, что влияет на наши отношения с искусством.
По словам Ирины Маршевой, большинство людей боятся открыто сказать, что разбираются в искусстве, вне зависимости от уровня образования и наличия вкуса. Искусство обрело элитарный статус, при этом отношение к нему постоянно меняется под властью исторических событий. Именно поэтому оно порождает вокруг себя домыслы, ассоциации, а иногда и отторжение у зрителей.
Картина мира человека прямо влияет на его отношения с искусством. До определенного времени картина мира была коллективной, в то же время интернациональной — элементы фольклора пересекались у самых разных народов. Однако в новейшее время, которое приходится на конец 19 века — начало 20 века, высвободилась мощная энергия индивидуализма.
Самым первым ярким примером проявления индивидуальной картины мира в искусстве становится творчество Казимира Малевича. Он отказался от всего, что было присуще живописи до него, в том числе от цвета и предметов — осталась только поверхность. Таким образом он уничтожил традиционное представление о мире и предложил свою концепцию. Именно поэтому его работы всегда имели либо преданных поклонников, либо ярых противников.
Смыслы и значение.
Эксперт подчеркнула, что художественный образ в искусстве — это результат проектирования, ведь картина представляет из себя лишь холст с красками, а смыслом ее наделяет уже сам художник, а впоследствии и зритель.
«Выявить эту цель, выяснить, какой социальный процесс лег в основу того или иного образного решения — это то, что мы с вами должны делать как зрители, слушатели и прочие потребители видов искусства», — объяснила Маршева.
Предметность изобразительного искусства имеет две отличительные особенности. Одна из них скорее является недостатком — хрупкость предмета, которая делает искусство уязвимым перед временем. В то же время изобразительное искусство формирует устойчивые ассоциации, которые приживаются в обществе. Так, например, Египет ассоциируется у нас с пирамидами, а Париж — с Эйфелевой башней. Культуры и эпохи, чье искусство не дошло до наших лет, фактически исчезает из коллективного сознания.
Искажения истории.
На отношение русского человека к искусству особенно сильно повлиял советский период. Идеология, связанная с внедрением воинствующего атеизма, лишила музеи возможности выставлять шедевры изобразительного искусства, связанные, например, с библейскими сюжетами.
С этим столкнулся и Нижегородский художественный музей. Картина Николая Кошелева «Погребение Христа» была первым экспонатом НГХМ, созданного в 1896 году. Более 70 лет работа хранилась в фонде из-за враждебной идеологии. Лишь в 1996 году, на 100-летие музея, ее решились показать публике, но за эти годы работа пострадала от времени, что вызвало критику.
«В то время мы начали предпринимать шаги к тому, чтобы потихоньку возвращать искусство вовне идеологических контекстов. Картина получила травму, не потому что она была в этом виновата, а потому что она оказалась в жерновах идеологии», — отметила искусствовед.
Еще одним примером идеологического искажения является распространенное толкование картины Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». В советское время работа считалась символом и знаменем революции. Впрочем, впоследствии выяснилось, что она была написана в 1912 году, задолго до событий Октябрьской революции, но была утеряна в Швеции с началом Первой Мировой войны. Обнаружили ее лишь в 1960-ые годы и наделили уже неверным смыслом.
Роль музеев.
Именно музеи позволяют отследить развитие отечественного и мирового искусства. Но возникает вопрос: как правильно его постигать? Оказалось, что для понимания искусства необходимым навыком является созерцание. В древности созерцание природы, окружающей действительности помогало людям выживать и получать новые знания о мире. Этот опыт во многом похож на медитацию, но лишь единицы сохранили в себе эту способность.
«Созерцание это практика, и для того, чтобы приобрести устойчивый навык отличения плохого от хорошего, созерцать нужно очень много. Чем богаче и разнообразнее опыт художника, тем сильнее и убедительнее он будет для зрителя», — заявила искусствовед.
