Детский сад в Лукояновском районе, где зимой провалилась крыша, открыли

Детский сад «Ромашка», в котором зимой провалилась крыша, открыли после ремонта в Лукояновском районе. Об этом сообщил глава округа Игорь Синцов.
Детский сад № 3 распахнул двери 7 мая. Ранее там капитально отремонтировали кровлю здания и входные группы. Средства на эти работы выделили из резервного фонда регионального бюджета.
Напомним, что крыша в детском саду № 3 «Ромашка» рухнула 8 февраля 2026 года. В момент происшествия в здании, к счастью, никого не было, никто не пострадал. 87 детей распределили по другим детсадам. Причиной инцидента стали продолжительные снегопады: под давлением снежных масс крыша попросту не выдержала и провалилась. По факту частичного обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
