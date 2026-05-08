Детский сад в Лукояновском районе, где зимой провалилась крыша, открыли

Напомним, что крыша в детском саду № 3 «Ромашка» рухнула 8 февраля 2026 года. В момент происшествия в здании, к счастью, никого не было, никто не пострадал. 87 детей распределили по другим детсадам. Причиной инцидента стали продолжительные снегопады: под давлением снежных масс крыша попросту не выдержала и провалилась. По факту частичного обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».