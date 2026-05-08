Стало известно, за какую сумму певица Слава продала две квартиры в Москве

Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, продала два объекта недвижимости в центре Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, рассказали в Telegram-канале «Звездач».
Еще летом 2024 года артистка приобрела роскошную квартиру площадью 129,9 «квадратов» в одном из столичных жилых комплексов.
Стоимость этой недвижимости на момент покупки была около 119,3 миллиона рублей. Спустя ровно год Сланевская продала квартиру, но уже за 150,5 миллиона рублей.
Второй объект недвижимости исполнительницы находился на Арбате. Именно его Слава не могла продать на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной.
Изначально артистка планировала продать квартиру за 140 миллионов рублей, однако пришлось сделать значительную скидку в 20 миллионов, уточнили в публикации.
Ранее артистка Долина анонсировала свою новую песню под названием «Момент истины». Однако многие сочли, что в ней содержится попытка переосмыслить скандал, связанный с квартирой в Хамовниках.
Еще в апреле певица рассказала журналистам о жизни после громкого дела. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.