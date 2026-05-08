Два туристических комплекса построят на Гребном канале за 580 млн рублей

Участки под проекты согласовал нижегородский земельный совет.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский земельный совет согласовал выделение участков под строительство двух туристических комплексов в областном центре. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

В частности, на Гребном канале возведут двухэтажный туристический комплекс «Волжский ритм» за 80 млн рублей. Он включит в себя СПА и спортивный зал.

Также в районе набережной Гребного канала появится туристско-рекреационный комплекс в формате глэмпинга. Он будет работать круглогодично. Инвестор обещает вложить в проект 500 млн рублей.

«Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит 580 млн рублей. Количество рабочих мест — 49», — добавил Егор Поляков.

Ранее мы писали, что первая очередь туристического комплекса построена на Гребном канале.