Улицу Аэродромную в Хабаровске перекроют на всё лето

Ограничения вводятся из-за строительства газопровода.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске в связи с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-4 с 20 мая по 15 сентября 2026 года временно прекращается движение транспорта по улице Аэродромной. Речь идёт об участке от дома № 90 до дома № 1. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Из-за этого меняется схема движения автобусного маршрута № 19.

При движении из центра в сторону завода «Стройсмесь» автобус после остановки «Локомотивное депо» поворачивает налево, на улицу Машинистов, и делает остановку у школы ДОСААФ. Далее — левый поворот на улицу Промывочную, остановки «Геодезическая» и «Шмаковская». Затем правый поворот на улицу Автономную — здесь обустроены две временные остановки. После этого ещё один левый поворот, на улицу Целинную, временная остановка «Металлсервис» — и далее по обычному маршруту до конечной.

При движении от завода «Стройсмесь» в сторону центра схема зеркальная: после остановки «Металлсервис» автобус поворачивает направо на Автономную (две временные остановки), затем налево на Промывочную (остановки «Шмаковская» и «Геодезическая»), потом направо на Машинистов, ещё раз направо — на проспект 60-летия Октября, и дальше по привычному маршруту.

Важно, на время проведения работ временно не будут работать несколько остановок общественного транспорта. Среди них — «Школа ДОСААФ» (при движении из центра в сторону Аэродромной), «Виадук», «Рынок Хабаровск-2», «Парк железнодорожников», «улица Огородная» и «улица Аэродромная». Высадки и посадки пассажиров на них не будет.