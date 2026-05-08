В Хабаровске открыли остановки «Дубки», «6-й км» и «7-й км» на левобережье

Речные трамвайчики снова делают остановки у дачных причалов.

В Хабаровске после изменения гидрологической обстановки для пассажиров речных трамвайчиков вновь открыли остановку «Дубки», сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации перевозчика ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», с 6 мая рейсы по маршруту «Речной вокзал — Дубки» снова выполняются до конечной остановки.

Также для дачников левобережья открыли остановочные пункты «6-й км» и «7-й км». В начале навигации их временно закрывали из-за низкого уровня воды в Амуре и невозможности безопасного подхода судов к берегу.

Как уточнили в администрации Хабаровска, после подъёма уровня реки перевозчик уведомил управление промышленности и транспорта о возобновлении работы остановок.

Оперативную информацию о движении теплоходов пассажиры могут уточнять у диспетчера по телефону 8−924−310−61−39.