«В топе Казахстан и Таиланд»: оператор Т2 изучил зимние маршруты сибиряков

Прошедшей зимой сибирские клиенты Т2 чаще всего ездили в Казахстан. На это направление пришлось 27% всех заграничных путешествий сибиряков. Несмотря на то, что турпоток в эту страну снизился на 19% (по сравнению с зимой 2024/2025), направление остается популярным. На втором месте по турпотоку — Таиланд, на третьем — Узбекистан. Также в топ-10 вошли Китай, Вьетнам, Киргизия, Монголия, Турция, Таджикистан, ОАЭ.