Пермский политех перевел студентов на дистант

Пермский национальный исследовательский политехнический университет временно ввел для студентов дистанционный формат обучения. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе вуза, дистант вводится для всех занятий с сегодняшнего дня с 9 часов 40 минут. После праздничных дней часть занятий также будет перенесена в дистанционный формат до особого распоряжения", — пояснили в вузе. Вчера стало известно, что на дистант перешел пермский филиал РЭУ им. Плеханова. На фоне атак БПЛА уже второй день отменяются занятия в ряде прикамских школ.