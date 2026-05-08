Пермский национальный исследовательский политехнический университет временно ввел для студентов дистанционный формат обучения. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе вуза, дистант вводится для всех занятий с сегодняшнего дня с 9 часов 40 минут. После праздничных дней часть занятий также будет перенесена в дистанционный формат до особого распоряжения", — пояснили в вузе. Вчера стало известно, что на дистант перешел пермский филиал РЭУ им. Плеханова. На фоне атак БПЛА уже второй день отменяются занятия в ряде прикамских школ.
Пермский политех перевел студентов на дистант
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.