В Ростовской области ограничили посещение лесов из-за пожароопасной обстановки

В Ростовской области с 1 по 21 мая введено ограничение на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на лесные территории. Об этом сообщили региональные власти.

Источник: Коммерсантъ

Мера связана с усилением мониторинга пожарной опасности и действует в рамках особого противопожарного режима. В правительстве региона отметили, что при необходимости ограничения могут быть продлены.

На период действия режима на территории области введены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков.

Жителей региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о возгораниях или задымлении по телефону горячей линии лесной охраны или по единому номеру экстренных служб 112.