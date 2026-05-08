Собравшихся в Израиль нижегородцев предупредили о новом штамме хантавируса

Важно понимать, что вирус Анд вряд ли спровоцирует пандемию масштабов COVID-19.

В Израиле зафиксирован новый вид хантавируса, предположительно завезенный из Восточной Европы. Речь идет о штамме вируса Анд (Andes virus), который вызывает беспокойство специалистов из-за своих уникальных характеристик. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

В отличие от большинства хантавирусов, распространяющихся через грызунов (например, при мышиной лихорадке), вирус Анд доказанно передается от человека к человеку. Эта трансмиссия происходит при продолжительном и тесном контакте, например, внутри семьи или между половыми партнерами.

Естественный ареал вируса охватывает Чили и Аргентину, а его носителями являются длиннохвостые рисовые хомяки. Стоит отметить чрезвычайно высокий уровень летальности — от 25% до 40%.

Заболевание манифестирует симптомами, схожими с гриппом, но быстро прогрессирует до критических состояний, включая отек легких, выраженную одышку и шок. Специфического лечения или профилактической вакцины не существует.

Выживание пациентов зависит от своевременной госпитализации в отделение интенсивной терапии, где им может быть оказана поддержка в виде искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Путешественникам, планирующим поездки в Южную Америку, рекомендуется пересмотреть свои маршруты. В случае пребывания в регионах с вспышками заболевания следует избегать тесных контактов с людьми, демонстрирующими симптомы ОРВИ или расстройства пищеварения, а также избегать сна на открытой местности.

Важно понимать, что вирус Анд вряд ли спровоцирует пандемию масштабов COVID-19. Его дальнейшее распространение между людьми требует очень тесного взаимодействия, такого как половой контакт или уход за зараженными. Тем не менее, локальные вспышки этого заболевания представляют серьезную угрозу и ставят под удар системы здравоохранения.

Ранее нижегородские врачи нашли у 20-летней пациентки опасное заболевание.